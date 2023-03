नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा, अगले महीने से बढ़ सकता है टोल टैक्स

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अगले महीने से टोल टैक्स बढ़ा सकता है, जिसके बाद नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार NHAI 5% से 10% टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

Toll tax likely to be increased from next month, travelling on NHs and Expressway to get expensive