टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट का भारत पर भी पड़ सकता है प्रभाव! जानिए सबसे पहले कहां दिखा असर

टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। स्मिथसोनियन ग्लोबल वॉल्कैनिज्म प्रोग्राम की ज्वालामुखी एक्सपर्ट जैनिन क्रिपनर के मुताबिक जब ज्वालामुखी का वेंट यानी धरती से अंदर से जुड़ी हुई नली पानी के अंदर होती है तो उसके बारे में समझ पाना मुश्किल होता है। वहीं इस विस्फोट का भारत में भी असर देखने को मिला

न्यूजीलैंड के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में इतना भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि धरती के चारों ओर हवा के दबाव की एक लहर यानी Shock wave दो बार दौड़ गई। ये शॉकवेव उत्तरी अफ्रीका में जाकर खत्म हुई और फिर वहां से वापस उठी तो ज्वालामुखी तक आ गई। इस ज्वालामुखी का नाम है टोंगा। इसके धमाके की आवाज 2300 किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर सुनाई दी। भारत में इसकी दूरी मापे तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक इसकी आवाज सुनाई दी। इस शॉकवेव के चलते 4 फीट ऊंची लहरों की सुनामी भी आई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं भारत में भी इस टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट का असर देखने को मिला।

Tonga Volcano Eruption what can have an effect on India too