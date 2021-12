Happy New Year 2022: इन 5 संकल्पों के साथ करें नए साल की शुरुआत

Happy New Year 2022: नए साल 2022 को अन्य सभी वर्षों से बेहतरीन और पॉज़िटिव बनाने के लिए इन पाँच रेज्युलेशन को अवश्य अपनाएं।

Updated: December 30, 2021 09:16:43 pm

नया साल (New Year 2022) आने वाला है और सभी लोग इसे मनाने की योजना भी बनाने लगे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ आप सभी ने कोई न कोई रेज्युलेशन लिया लिया होगा या लेने की सोच रहे होंगे। यदि आपने कोई संकल्प नहीं लिया है या ले लिया तो भी आपके लिए कुछ ऐसे रेज्युलेशन लेकर आए हैं जो आप अपने रूटीन में शामिल कर नए साल को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप नए साल 2022 (Happy New Year 2022) के पाँच महत्वपूर्ण रेज्युलेशन (Top 5 New Year Resolutions) के बारे में।

New Year 2022 Resolution



पर्यावरण को स्वच्छ रखें



अब पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है तो उसके अनुकूल जीवन शैली को भी अपनाना होगा। आप न केवल अपने आसपास पेड़-पौधे लगाएं, बल्कि उनका खास ख्याल भी रखें। इसके साथ ही उन प्रोडक्टस का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। नए साल पर ये संकल्प लें अपने साथ-साथ अपने परिवार और मित्र सभी को जागरूक करेंगे। इससे हम कई तरह के प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में सहयोग कर सकते हैं।



स्वस्थ रहें



कोरोना महमारी पिछले दो वर्षों से दुनियभर में तबाही मचा रही है। इस महमारी ने लोगों को ये अवश्य समझा दिया है कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता और बचाव कितना आवश्यक है। इसलिए नए साल पर ये संकल्प लें कि आप प्रतिदिन खाने-पीने के साथ-साथ नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। नियमित व्यायाम शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी तेज रखने में सहायक होता है। इसके साथअपने आहार में उन तत्वों को शामिल करें जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे।







नई हॉबी बनाएँ



आप यदि कुछ नया सीखना या करना चाहता हैं तो शायद नया साल आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। कोरोना महामारी के बीच आप डांस, गाना, नई किताबें पढ़ना और खाना बनाने जैसी आदतों को अपना सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के साथ समय बिताने की कला को भी अपनाने का प्रयास करें। इससे आपके मन में नकरात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होगी और आप अधिक जीवंत महसूस करेंगे।



लक्ष्य करें तय



जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप छात्र हैं तो अपने कमजोर विषय पर काम करें और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करें। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए भी चुनौतियां हैं तो अपने टारगेट को प्राप्त करने या प्रमोशन के लिए संकल्प लें कि और बेहतर करेंगे।



अपने सभी संकल्प पूरा करें



रेज्युलेशन बनाना काफी आसान है। कुछ लोग तो लिस्ट भी बना लेते हैं, परंतु उसे पूरा नहीं कर पाते। इस नए साल के अवसर पर ये संकल्प लें कि 2021 में जो भी काम आपका अधूरा रह गया था उसे आप 2022 में नए रेज्युलेशन के साथ पूरा करेंगे। इससे आप अपने लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त कर सकेंगे और आपकी दिनचर्या भी नियमित रहेगी।



नए साल 2022 को अन्य सभी वर्षों से बेहतरीन और पॉज़िटिव बनाने के लिए इन पाँच रेज्युलेशन को अवश्य अपनाएँ। अपने अधूरे शौक हो या कोई बुरी आदत छोड़ने और अच्छी आदत अपनाने का लक्ष्य, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें और दूसरे भी इससे प्रभावित होंगे।



