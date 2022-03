Bank Strike:आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, ATM में भी कैश संकट!

आज और कल भारत बंद रहेगा। इसके पीछे का कारण ट्रेड यूनियोनों की हड़ताल है जिस कारण आम जनता को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बैंको के प्राइवेटाइजेशन सहित सराकार के अन्य फैसलों के खिलाफ विरोध में ट्रेड यूनियोनों ने दो दिनों के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद 28 और 29 मार्च तक जारी रहेगा। इस हड़ताल के चलते देशभर में बैंकिग, रेलवे और बिजली समेत कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि दो दिनों की हड़ताल के कारण बैंक के कामकाज पर असर पड़ेगा जिस कारण एटीएम में कैश की दिक्कत हो सकती है।



4 दिनों तक बैंकिंग के कामकाज पर पड़ेगा असर

साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक पहले ही 2 दिन बंद थे। दरअसल, 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार था और 27 मार्च को रविवार था जिस कारण बैंक बंद थे। अब सोमवार यानि कि 28 मार्च और मंगलवार यानि कि 29 मार्च को हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे। इस तरह से लगातार 4 दिनों तक देश में बैंकिंग के कामकाज पर बंद रहेंगे।

Trade Unions Call for Bharat Bandh; Banking, Transport, Other Service will be affect