तमिलनाडुः कुमिली में खाई में गिरी कार, सबरीमाला मंदिर के 8 श्रद्धालुओं की मौत

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 24, 2022 09:57:04 am

Tragic Accident in Tamilnadu: दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। तमिलनाडु-केरल बॉर्डर के पास कुमिली में हुए इस हादसे में सबरीमाला मंदिर के 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

Tragic Accident in Kumily Near Kerala Tamil Nadu Border van fell into ditch 8 Pilgrims Died