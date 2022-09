देवघर एयरपोर्ट विवाद पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जांच के बाद सामने आएगी हकीकत, भाजपा सांसदों पर दर्ज है FIR

देवघर एयरपोर्ट के ATC रूम में घुसने और जबरन उड़ान भरने के मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जांच के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। देवघर एयरपोर्ट विवाद मामले में भाजपा सांसदों सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज कराया गया है।

झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक व विवाद का मामला तूल पकड़ चुका है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट पर तैनात DSP सुमन आनंद ने FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने भी देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में देशद्रोह सहित कई धाराओं में FIR दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे विवाद पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जांच के बाद हकीकत सामने आ जाएगी।

truth will come out after through probe civil aviation minister jyotiraditya scindia on deoghar airport row involving bjp MPs