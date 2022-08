'जानबूझकर डेटा एक्सेस रखने वाले भारत के सरकारी एजेंट की नियुक्ति की', ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ का दावा

Twitter : ट्विटर पर उसके पूर्व सिक्योरिटी हेड Peiter Zatko ने गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है ट्विटर लंबे समय से स्पैम और फेक अकाउंट को लेकर गलत आँकड़े पेश कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उसने जानबूझकर ऐसे भारतीय सरकारी एजेंट की नियुक्ति की जिनके पास सेन्सटीव डाटा का एक्सेस था।

ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी हेड Peiter Zatko के आरोपों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर साइबर एक्स्पर्ट्स और लॉमेकर्स की चिंताओं को बढ़ा दिया है। Zatko ने अमेरिकी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमिशन (SEC) में ट्विटर पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने अमेरीकी कॉंग्रेस को 84 पन्नों में अपनी शिकायत भेजी है। उन्होंने अपनी शिकायत में ये दावा किया है कि भारत सरकार ने ट्विटर पर एक सरकारी एजेंट नियुक्त करने का दबाव डाला था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ट्विटर ने जानबूझकर फेक और स्पैम की संख्या को कम करके दिखाया है। गौरतलब है कि ट्विटर फाइलिंग से लेकर हर जगह अपने प्लेटफॉर्म्स पर बॉट्स की संख्या केवल 5 परसेंट बता रहा।

Twitter Hired Indian Government Reps Who Could Access Data Twitter ex security head