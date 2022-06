Draupadi Murmu को लेकर सच हुई Twitter यूजर निक्स की भविष्यवाणी, पहले दो बार भी सटीक बैठा था पूर्वानुमान

बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव पद के उम्मीदवार के तौर पर दौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस नाम को लेकर पहले ही ट्वीटर यूजर निक्स भविष्यवाणी कर चुके थे। खास बात यह है कि इससे पहले भी उन्होंने भारत को लेकर दो भविष्यवाणियां की जो सटीक बैठीं।

Published: June 22, 2022 11:34:49 am

राष्ट्रपति पद के उम्मीद के तौर पर बीजेपी ने मंगलवार देर शाम द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ट्विटर यूजर निक्स पहले ही मुहर लगा चुके थे। दरअसल निक्स ने मुर्मू के नाम को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की थी। खास बात यह है कि उनकी ये भविष्यवाणी सही बैठी और उन्होंने भारत को लेकर अपने लगातार तीसरे पूर्वानुमान को सही साबित कर दिया है। इसके साथ ही ट्विटर यूजर निक्स ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी ट्विटर यूजर की भारत को लेकर भविष्यवाणी की हैट्रिक हो गई है। आइए जानते हैं कब निक्स ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर भविष्यवाणी की और इससे पहले वो दो कौनसी भविष्यवाणियां थी जो सटीक बैठीं।

Twitter User Niks Creats History Third Prediction About Draupadi Murmu Came True