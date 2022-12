भेड़ियों का झुंड दिखाने वाले बधाई ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री और सुप्रिया श्रीनेत के बीच ट्विटर वॉर

Submitted by:

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच आज एक ट्वीटर वॉर देखने को मिली। इस ट्विटर वॉर की शुरुआत BJP को बधाई देने वाला एक ट्वीट से हुई, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने BJP और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए किया है।

Twitter war between Vivek Agnihotri and Congress spokesperson Supriya Shrinate over congratulatory tweet showing wolf pack