नए साल में अमीर बनने की खाई कसम, फिर चंडीगढ़ में की चोरी, गिरफ्तार

नए साल में 2 युवकों ने अमीर बनने के लिए पहले कसम खाई और फिर उसे पूरा करने के लिए एक घर में चोरी की। चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही चोरी का समान भी बरामद कर लिया है।

Two held in Chandigarh for stealing gold, cash worth Rs 4 lakh to fulfil New Year resolution to become rich