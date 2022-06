जम्मू कश्मीरः सोपोर में नागरिकों पर हमले की आतंकी साजिश नाकाम, दो हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। ये दोनों आम नागरिकों पर हमले की साजिश रच रहे थे।

Published: June 10, 2022 11:40:32 am

Two Hybrid Terrorist Arrested with Arms in Sopre Jammu Kashmir