अवंतीपोरा में दो और आतंकी मारे गए, एक सप्ताह में 14 आतंकियों का सफाया

जम्मू-कश्मीर में पिछले एक सप्ताह से सेना ने आतंकियों के सफाये के काम में तेजी ला दी है। सेना अब आंतकियों के हमले का इंतजार करने के बजाए उन्हें खोज-खोज कर मार रही है। पिछले एक सप्ताह से हर रोज करीब दो आतंकी मारे जा रहे हैं।

जयपुर Published: May 31, 2022 09:22:45 am

सुरक्षाबलों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा (Two more terrorist killed in Avantipora) में एक मुठभेड़ में दो और आतंकवादियों का मार गिराया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, अवंतीपोरा के राजपोरा इलाके में सोमवार शाम सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षाबलों ने दो से तीन आतंकियों को घेर लिया था। मारे गए आतंकियों की पहचान त्राल निवासी शाहिद राथर और शोपियां निवासी उमर युसूफ के रूप में हुई है।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने कहा कि शाहिद अरिपाल की शकीला और लुरगाम त्राल के एक सरकारी कर्मचारी जाविद अहमद की हत्या में शामिल था। पुलिस ने मौके से दो एके 47 राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

तलाशी अभियान में शुरू हुई मुठभेड़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय सुरक्षाबल तलाशी अभियान चला रहे थे। सेना को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। उसी दौरान आतंकी जहां छिपे हुए थे। वहीं से गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। सोमवार को भी मारे गए थे दो आतंकी वहीं इस मुठभेड़ से एक दिन पूर्व पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकी मारे गए थे। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलवामा के गुंडीपुर में रविवार रात सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। 28 मई को तीन दिन में 10 आतंकी मारे जाने की दी थी खबर बता दें, इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों (Terrorists) के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। शनिवार 28 मई को ही सुरक्षा बलों ने बताया था कि पिछले 3 दिन में सुरक्षाबलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। पूरे साल की बात करें तो, इस ऑपरेशन के तहत इस साल अब तक जेएंडके में करीब 80 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल, आतंकी जम्मू-कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा ले रहे हैं। आतंकियों ने इस साल की शुरूआत से अब तक 16 नागरिकों की हत्या कर दी है। इसीलिए सेना को अपना अभियान तेज करना पड़ा है और उन्हें खोज-खोज कर मारा जा रहा है। पढ़ना जारी रखे

