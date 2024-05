Rottweilers Attack at 5 Year girl : दो रॉटवीलर डॉग्स ने 5 साल की बच्ची को किया लहूलुहान, मालिक गिरफ्तार, इस बारे में जानें केंद्र सरकार के नियम?

मालिक ने कुत्तों को पार्क में खुला छोड़ दिया था पुलिस के मुताबिक, यह घटना चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में हुई। उन्होंने बताया, मालिक ने कुत्तों को खुला छोड़ दिया था। कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया और आरोप है कि मालिक ने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक बच्ची के माता-पिता उसे बचाने के लिए नहीं दौड़े और शोर नहीं मचाया। लड़की के पिता पार्क में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं।

सीसीटीवी में दर्ज हो गई यह घटना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शेखर देशमुख ने मीडिया से बताया, “हमने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और कुत्तों की देखभाल करने वाले दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।” पार्क के एक सीसीटीवी फुटेज में यह घटना दर्ज हो गई। घायल हुई बच्ची की पहचान सुदक्षा के रूप में की गई है। बच्ची का इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है।

रेसिडेंशियल एरिया में कुत्तों को पालने पर छिड़ी बहस यह दुखद घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्रूर नस्ल के पालतू जानवरों के हमलों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि क्या ऐसे खतरनाक नस्लों के कुत्तों को रेंजीडेंशियल इलाकों में पालतू जानवर के रूप में रखा जाना चाहिए?

केंद्र सरकार ने कुत्ते की 23 नस्लों पर लगाया बैन Indian Government Bans on 23 Dogs breed: इसी साल के मार्च में केंद्र ने राज्यों से पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ़्स सहित क्रूर कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। निर्देश में कहा गया है कि जिनके पास पहले से ही पालतू जानवर के रूप में ये नस्लें हैं उन्हें तुरंत इन्हें स्टरलाइज़ करना होगा।

जर्मनी के कसाई पालते थे रॉटवीलर Information about Rottweiler dogs: रॉटवीलर जर्मन नस्ल का कुत्ता है। इन्हें मवेशियों को चराने और उसकी रखवाली के काम में लाया जाता है। रॉटवीलर एक ऐसा एक कुत्ते की प्रजाति थी जिसे जर्मनी के रॉटविले शहर के कसाईयों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था। जल्द ही इंसानों इसे अपनी रखवाली के बतौर इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। इसे दूध के साथ छोटी गाड़ियों को खींचने के काम में भी जर्मनी में लाया जाने लगा था। अपनी उपयोगिता के कारण,यह 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है।