दिल्ली: स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की मांग पर दो छात्रों पर एक्शन, विश्वविद्यालय ने किया निष्कासित

Submitted by:

स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना दे रहे दो छात्रों को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) ने निष्कासित कर दिया है। यह छात्रों ने 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है।

Two students of South Asian University Delhi expelled over scholarship protests