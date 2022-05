अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों का सफाया अभियान जारी, जवानों ने दो आतंकियों को फिर किया ढेर, हथियार भी बरामद

Awantipora Encounter: जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षबलों की कार्रवाई जारी है। आज सुबह पुलवामा जिले में हुए मुठभेड़ में जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों के पास से एके-47 सहित अन्य हथियार बरामद हुए है।

Published: May 31, 2022 10:17:59 am

Two terrorists killed in Awantipora Encounter in Jammu Kashmir