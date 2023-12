“दो धागे श्री राम के लिए” अभियान ने पकड़ी गति, राम लला के कपड़ों के लिए पुणे में लोग कात रहे धागे

Published: Dec 11, 2023 10:38:47 am Submitted by: Prashant Tiwari

Two threads for Shri Ram campaign: पुणे में “दो धागे श्री राम के लिए” अभियान ने गति पकड़ ली है, जिसके तहत लाखों लोग राम लला की प्रतिमा के लिए वस्त्रों की बुनाई कर रहे हैं।