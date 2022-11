भारत के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं UAE के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय संबंध सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा

UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान आज दो दिन के भारत दोरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी।

UAE Foreign Minister is coming on a 2-day visit to India, bilateral relations and other issues will be discussed