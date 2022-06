UAE ने भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर चार महीने के लिए लगाई रोक, सामने आई वजह

UAE Ban Indian Wheat: संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है और इसके पीछे का कारण भी बताया है। इससे पहले भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था लेकिन पड़ोसी देशों को गेहूं निर्यात करता रहेगा।

संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय गेहूं पर और गेहूं के आटे के निर्यात पर फिर से चार महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी इस देश की न्यूज एजेंसी WAM ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि जो कंपनियां 13 मई से पहले यूएई में लाए गए भारतीय गेहूं का निर्यात करना चाहते हैं उन्हें इसकी जानकारी अर्थव्यवस्था मंत्रालय को देना होगा। बैन लगाने का फैसला भारत से गेहूं भेजने के अनुरोध के बाद देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और UAE समेत 5 देशों ने गेहूं के लिए भारत से अनुरोध किया था।

UAE suspend exports of Indian wheat for 4 months, Know the reason