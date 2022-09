UGC ने जारी की नई गाइडलाइन, एक साथ दो कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल मोड में पढ़ाई, जानिए और कौन-कौन से बदले नियम?

UGC ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 (NEP) के तहत नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद अब स्टूडेंट्स एक साथ दो कोर्स कर सकेंगे। इसके साथ ही मल्टीपल मोड में पढ़ाई चुनने की सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है। आइए जानते हैं इसके साथ और कौन-कौन से नियम बदले हैं?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उसने हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स अपने हिसाब से देश के किसी भी कोर्स जैसे एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय के जरिए कोर्स कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के पास मल्टिपल एंट्री-एक्जिट ऑप्सन होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को कई बार कोर्स में प्रवेश लेने और उसे छोड़ने और उसके बाद फिर से उसमें प्रवेश लेने की अनुमति होगी।

UGC has issued new guidelines, students will be able to do two courses simultaneously, know which rules have changed?