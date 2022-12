भारत के 99 लाख, 99 हजार, 999 मूर्तियों वाले इस शहर को मिल सकता है वर्ल्ड हेरिटेज टैग, जाने कहां है यह जगह

उनाकोटि रहस्यों से भरी जगह है। यहां मौजूद 99 लाख, 99 हजार, 999 मूर्तियां किसने बनाई इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। आस-पास के लोग और पर्यटक इनकी पूजा-अर्चना करने के लिए आते हैं। सरकार इसे विश्व धरोहर घोषित करवाने के प्रयास में जुटा हुआ है।

Unakoti of Tripura, where 99 lakh 99 thousand 999 idols were found, may get tag of world heritage