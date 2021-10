कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दिया आश्वासन, देश में बिजली उत्पादन में नहीं होगा कोयले का संकट

नई दिल्ली। भारत के कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने देश में पिछले कुछ समय से चल रही कोयले की कमी और बिजली संकट की सम्भावना पर आज बुधवार 13 अक्टूबर को बात करते हुए सभी को आश्वासन देते हुए कहा है कि देश में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति का किसी तरह का संकट नहीं होगा। प्रल्हाद जोशी ने यह बात बिलासपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां मौजूद पत्रकारों से कही। कोरबा जिले में एक कार्यक्रम के सिलसिले में जा रहे जोशी ने अपनी फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया की वह कोरबा में कोल इंडिया (Coal India) की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की गेवरा, दीपका और कुसमुंडा खदानों का जायजा लेने और अधिकारियों से मीटिंग करने जा रहे है। इस दौरे की तस्वीरें बाद में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट की।

Visited Dipka coal mine in @secl_cil today. It is one of India's largest coal mines in the Korba district of Chhattisgarh, with a capacity of 35 million tonnes per annum. Interacted with senior officials of the mine and urged them to scale up coal production & dispatch. pic.twitter.com/pNf3MIy1C3