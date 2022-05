Monkeypox Virus: भारत में मंकीपॉक्स के कितने मामले आए सामने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, जारी होगी गाइडलाइन

Union Health Ministry Monkeypox: दुनियाभर में फैल रहे Monkeypox के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गाइड्लाइन भी जारी करने की बात कही है।

Updated: May 26, 2022 10:07:27 pm

दुनियाभर के कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले तेजी से फैल रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई मामले सामने आ चुके हैं। WHO भी इस वायरस को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। अब भारत में भी मंकीपॉक्स को लेकर डर बढ़ने लगा है। हालांकि, भारत में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन केंद्र सरकार कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इसी वजह से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इसको लेकर गाइड्लाइन जारी करेगा। मंत्रालय ने इस वायरस को लेकर एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों तक को तैयार रहें को निर्देश दे दिए हैं।

Union Health Ministry to soon release national guidelines on monkeypox