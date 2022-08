गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा जाएंगे अमित शाह, सोमवार को राज्य के कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग

अमित शाह गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा जाएंगे। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गृह मंत्री ओडिशा में अपने दौरे की शुरुआत सोमवार को लिंगराज मंदिर से शुरू करेंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अमित शाह के इस दौरे की पूरी डीटेल।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर ओडिशा पहुंचने वाले हैं। ओडिशा में अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का यह पहला ओडिशा दौरा होगा। शाह रविवार रात भुवनेश्वर पहुंचेंगे। बीजू जनता दल (बीजद) के कार्यकर्ताओं ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। शाह रात 10 बजे भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरेंगे। रात में आराम करने के बाद उनके कार्यक्रमों की शुरुआत सोमवार सुबह से शुरू होग जाएगी।

Union Home Minister Amit Shah on two day visit to Odisha from today