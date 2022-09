23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दो जिलों में करेंगे रैलियों का आयोजन

आगामी चुनाव से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर जाने के खबर मिल रही है। अपने इस दौरे के दौरान वो दो जिलों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरु कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं।खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह प्रदेश के दौरे से न सिर्फ भाजपा की चुनावी तैयारियों को तेजी देंगे बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि वो अपने दौरे के दौरान वहां दो जिलों में रैलीयां भी करेंगे।

