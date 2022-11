EXCLUSIVE : केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर जताई नाराजगी

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर जताई नाराजगी। इसके साथ ही उन्होंने NMFT सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के गृहमंत्री एच ई अस्सद्दुजमां खान से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर की बातचीत की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। नो मनी फॉर टेरर नो मनी फॉर टेरर के तीसरे अधिवेशन को संबोधित करने के बाद उन्होंने इस बारे में बांग्लादेश के गृहमंत्री एच ई अस्सद्दुजमां खान से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बांग्लादेश के प्रतिनिधि को एक व्यक्तिगत मुलाकात में साफ कहा है कि भारत ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाह ने बांग्लादेश के गृहमंत्री से कहा कि वह अपने देश की सरकार को अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा, उनके धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।

Union Minister Amit Shah expressed displeasure over the attack on minorities in Bangladesh