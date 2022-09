केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया- 'वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने में देश का हित'

केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आज दिल्ली में उच्च स्तरीय व्यापार बोर्ड की बैठक की गई। इस बैठक में राज्य सरकारों के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही SEZ क्षेत्रों में घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया गया।

केंद्रिय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल देश के व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों चर्चा करने के लिए मंगलवार को व्यापार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल शामिल हुए। व्यापार बोर्ड की इस बैठक में नई विदेश व्यापार नीति (2022-27) पर खास चर्चा हुई। साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मसलों पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने को देश के लिए हितकारी बताया।

