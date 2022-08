'पश्चिम बंगाल के मंत्री 10 बार कॉल करने पर भी नहीं उठाते फोन', लोकसभा में बोलीं केन्द्रीय मंत्री Pratima Bhoumik

केंद्र सरकार व कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों पर फोन करने पर उसे न उठाने का आरोप लगाया है। इसके साथ केंद्र की योजनाएं आम जनता तक न पहुँच पाने के लिए भी बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

पश्चिम बंगाल के मंत्रियों पर फोन न उठाने के केंद्र सरकार ने आरोप लगाए हैं। केंद्र ने कहा है कि मंत्री कोई जवाब नहीं देते जिस कारण बंगाल की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ये टिप्पणी की। ये सवाल बीजेपी के सांसद एस. एस. अहलूवालिया ने किया था।

Union minister Pratima Bhoumik: West Bengal ministers do not pick calls even if we ring 10 times