'आजादी के अमृत महोत्सव' के तहत भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती 30 गांवों के विकास के लिए शुरू हुई अनूठी पहल

'आजादी के अमृत महोत्सव' के तहत फाजिल्का जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास के 30 गांवों के विकास के लिए अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल की सराहना करते हुए फाजिल्का विधायक नरिंदरपाल सिंह सावना ने कहा कि इस पहल से सीमा क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

भारत आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। इसके लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी योजना के तहत फाजिल्का जिला प्रशासन ने 'मिशन आबाद 30' के नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में बताते हुए डीसी हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इसके तहत व्यापक बुनियादी ढांचे, सामाजिक व आर्थिक विकास और लाभार्थी योजनाओं से संबंधित सभी सुविधाएं घर-घर उपलब्ध कराई जाने की योजना है।

Unique initiative started for the development of 30 villages along India-Pakistan border under 'Azadi Ke Amrit Mahotsav'