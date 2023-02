उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक, बोले- मैं JDU की रक्षा के लिए कर रहा काम, CM नीतीश नहीं दे रहे ध्यान

JDU राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कर्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जो 19 और 20 फरवरी को पटना में होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नीतीश कुमार पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है।

Upendra Kushwaha called workers meeting, said - I am working to protect JDU, CM Nitish is not paying attention