UPSC Civil Service final result 2021: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। इसके साथ ही में लड़कियों का ही कब्जा है। परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं।

Published: May 30, 2022 03:03:32 pm

UPSC Civil Service final result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज 30 मई को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। सिविल सेवा परीक्षा के इस रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मार ली है, पहले तीन स्थान में लड़कियों ने ही कब्जा किया है। वहीं श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, जिन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।

UPSC Civil Services Exam 2021 Result Declared, Girls in first three places, Shruti Sharma tops