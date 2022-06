उर्दू के मशहूर साहित्यकार गोपीचंद नारंग का निधन, अमरीका में ली अंतिम सांस, दिल्ली से था खास कनेक्शन

उर्दू के सम्‍मानित आलोचक, लेखक और भाषाविद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है। नारंग ने 91 वर्ष की उम्र में अमरीका में अंतिम सांस ली। अमरीका वे अपने बेटे के यहां रह रहे थे। खास बात यह है कि उनका भारत की राजधानी दिल्ली से एक गहरा नाता रहा है।

मशहूर साहित्यकार गोपीचंद नारंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। गोपीचंद नारंग ने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उम्र के इस पड़ाव में वे अमरीका में अपने बेटे के यहां रह रहे थे। बताया गया है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वे कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। गोपीचंद नारंग को उर्दू साहित्य के लिए देश और दुनियाभर में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। यही नहीं गोपीचंद ना सिर्फ उर्दू बल्कि इसके अलावा कई और भाषाओं में भी अपनी किताबें लिखी हैं। जिनके जरिए उन्हें अलग पहचान भी मिली।

Urdu Writer Gopi Chand Narang Death In America In The Age Of 91