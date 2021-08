Independence Day 2021: अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

देशभर में रविवार को 75 वां स्वतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों द्वारा भी शुभकामनाएं संदेश दिए गए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी भारत को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी हैं।

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान के माध्यम से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए कहा-

भारत ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता को लेकर अपनी लंबी यात्रा हासिल की है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की इच्छा का सम्मान करने की वह मूलभूत प्रतिबद्धता दुनिया को प्रेरित करती है। और हमारे दोनों देशों के बीच विशेष बंधन का आधार है। उन्होंने कहा दशकों से करीब 40 लाख से अधिक भारतीय-अमेरिकियों के जीवंत समुदाय सहित हमारे लोगों के बीच संबंधों ने हमारी साझेदारी को कायम रखा है और मजबूत किया है।

बाइडन ने कहा- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे दो महान और विविध लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए काम कर सकते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती फलती फूलती और बढ़ती रहेगी। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो आज भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जश्न मना रहे हैं। एक सुरक्षित और खुशहाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

On Aug 15, 1947, India achieved its long journey towards independence, guided by Mahatma Gandhi’s message of truth & non-violence.Over decades, ties b/w our people, including vibrant community of over 4 million Indian-Americans, have strengthened our partnership:US Pres Joe Biden pic.twitter.com/A5BV4Fmvpo