अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया गर्भपात का अधिकार: बाइडेन बोले, ट्रंप द्वारा नियुक्त जज छीन रहे महिलाओं के फंडामेंटल राइट

अब राज्य बनाएंगे नियम कोर्ट के आदेश में एक जगह पर लिखा है, "हम मानते हैं कि गर्भपात कराने का हक़ संविधान प्रदत्त नहीं है... और गर्भपात के नियमन को लेकर फ़ैसला लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए।"

बता दें, कुछ सप्ताह पहले इस मामले के फ़ैसले से जुड़ा एक दस्तावेज़ लीक हुआ था जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कोर्ट इसके हक़ में फ़ैसला दे सकता है। जानकार कहते हैं कि कोर्ट का ये फ़ैसला अमरीका में गर्भपात के हक़ को बदल देगा क्योंकि इसके बाद हर राज्य अब इसे लेकर अपने नियम बना सकेगा। माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात क़ानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

अब तक महिला का था गर्भपात का हक अब जिस ऐतिहासिक फैसले को पलटा गया वो, वो अमरीका की ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1973 में दिया था। केस का नाम था रो बनाम वेड (Roe vs Wade)। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि गर्भ का क्या करना है, ये फैसला महिला का होना चाहिए। इस एक फैसले के बाद ही अमरीका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था। लेकिन अब इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले को पलट दिया है जिसकी वजह से देश में माहौल काफी गर्म है।

अमरीकी राष्ट्रपति Joe Biden ने किया देश को संबोधित परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन देश के नाम संबोधन भी किया है। फैसले का विरोध कर रहे लोगों से उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखा जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमे काफी खतरनाक रास्ते पर लेकर जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे सभी लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। वैसे अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत नहीं किया है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर निजता हनन बताया है। वे कहते हैं कि कोर्ट ने सिर्फ 50 साल पुराना आदेश वापस नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने सीधे-सीधे अमेरिकियों की निजी स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है। बाइडेन ने अपने संंबोधन में साफ तौर पर उन तीन जजों को इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिन्हें अमरीका के निवर्तमान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था।

State laws banning abortion are taking effect today – some of them so extreme that women can be punished for protecting their own health, even in cases of rape and incest.



The health and lives of millions of women are at risk. pic.twitter.com/wRGtHGgoWp — President Biden (@POTUS) June 24, 2022

For nearly 50 years, women have had the right to make our own decisions about our bodies.



Today, that right was stolen from us.



And while we may be devastated by this injustice, we will not be silent. We will not sit back as the progress we have already won slips away.— Jill Biden (@FLOTUS) June 24, 2022