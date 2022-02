उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा, बारात से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, 14 लोगों की मौत

उत्तराखंड के चंपावत में मंगलवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। बारात से लौट रहा वाहन खाई में गिरने से खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल कुछ लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 3 बजकर 20 मिनट के लगभग वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया।

उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के चंपावत में दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र मेंबरात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि दौरान वाहन में 16 लोग सवार थे। इनमें से 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ-साथ रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस दौरान गंभीर रूप से घायल चालक तथा एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अल सुबह वाहन का ड्राइवर ने गाड़ी का संतुलन खो दिया, जिसके चलते वाहन खाई में जा गिरा।

Uttarakhand Accident In Champawat Vehicle Fell into the Ditch Many Dies