उत्तराखंड में पिछले 12 घंटे में 3 बार हिली धरती, क्या ये 'बड़े भूकंप' के हैं संकेत?

उत्तराखंड में पिछले 12 घंटों में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही पहाड़ी राज्य ने पिछले 2 महीनों में 12 भूकंप के झटके झेले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये 'बड़े भूकंप' के संकेत हैं?

Uttarakhand feels 3 tremors in 12 hours: Are they warning signs of 'greater earthquake'?