Uttarakhand: रुद्रपुर में जहरीली गैस रिसाव से मचा हड़कंप, घर छोड़ कर भागे लोग, कई लोगों की हालत बिगड़ी

उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां जहरीली गैस रिसाव के बाद हड़कंप मच गया है। जहरीली गैस के रिसाव के डर से लोग घरों को छोड़कर भागने लगे वहीं रेस्क्यू करने आए अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए।

Published: August 30, 2022 11:21:23 am

उत्तराखंड के रूद्रपुर इलाके में दिन निकलते ही डरा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मंगलवार की सुबह जहरीली गैस रिसाव के चलते पूरे इलाके में खलबली मच गई। इस जहरीली गैस के रिसाव की वजह से लोगों के आंखों में जलन होने लगी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल कबाड़ी के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर का रिसाव हो गया। इसकी चपेट में आकर आसपास के लोग बेहोश होने लगे। मामले की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद एसएसपी, एसडीएम, एसडीआरएफ, फायर और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची।

Uttarakhand Gas Leak In Rudrapur Toxic Gas Harms Dozens Of Peoples Rescue Officers Also Affected