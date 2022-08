उत्तराखंड सरकार कर रही हर जिले में संस्कृत ग्राम बनाने की तैयारी, दुनिया देखेगी प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक!

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सराकर प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत-ग्राम बनाने की योजना बना रही है। यानी की एक ऐसा गांव जहां के लोग बातचीत के दौरान केवल संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार एक खास योजना पर काम कर रही है। सरकार की प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में केदारखंड के रूप में वर्णन की गई देवभूमि उत्तराखंड को प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। पुष्कर धामी सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक-एक ‘संस्कृत- ग्राम’ विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग बातचीत के दौरान संस्कृत भाषा इस्तेमाल करेंगे।

Uttarakhand government decides to develop Sanskrit-speaking villages in each of 13 districts