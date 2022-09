Uttarakhand News: हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, पंचायत चुनाव में वोटरों को शराब बांटे जाने की कही जा रही बात

उत्तराखंड के हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इसे पीने के के बाद 10 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पथरी थाना इलाके के फूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि फूलगढ़ और शिवगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान बांटी जा रही कच्ची जहरीली शराब पीने से इन ग्रामीणों की मौत हुई है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जहरीली शराब से हुई मौतों की असली वजह पता करने गांव का दौरा कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं।

Haridwar panchayat election side effects! 7 people died after drinking raw liquor, many got sick