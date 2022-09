नया कीर्तिमान स्थापित करेगी चारधाम यात्रा, अब तक 33,47,287 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन

चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पर्यटन सचिव व उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के CEO सचिन कुर्वे ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।

कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल तक बाधित रही चार धाम यात्रा में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पर्यटन सचिव व उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के CEO सचिन कुर्वे ने बताया कि चारधाम में अब तक अब तक 33,47,287 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं सितंबर महीने के लिए 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए सचिन कुर्वे ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।

Uttarakhand's Chardham Yatra will set a new record, so far 33,47,287 pilgrims have visited