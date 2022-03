उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास बड़ा सड़क हादसा, ट्रक खाई में गिरने से दो की मौत, 5 लोग लापता

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यमुनोत्री के पास एक ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में दो लोगों को मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस हादसे के बाद से 5 लोग लापता भी हैं।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी (Uttarkashi) से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सोमवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यमुनोत्री के पास एक ट्रक खाई में गिर गया। दुर्घटना (Road Accident) में 2 की मौत (Death) हो गई और 4 लोग घायल (Injured) हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वाहन में करीब 11 लोग सवार थे। हादसे में घायल चार लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे में करीब 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।

Uttarakhand Truck fell into a trench in Uttarkashi, 2 Died 4 Injured Some Missing