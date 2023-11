उत्तरकाशी टनल: PM मोदी बोले- श्रमवीरों को सलाम

Published: Nov 28, 2023 09:12:46 pm Submitted by: Prashant Tiwari

41 workers came out from Uttarkashi Tunnel: उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल से 17 वें दिन सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए है।