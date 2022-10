उत्तरकाशी हिमस्खलन में बरामद किए गए 7 ओर शव, मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हुई, 3 की तलाश जारी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हिमस्खलन में अब तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। बीते 4 अक्टूबर को पर्वतारोही चढ़ाई के बाद लौटते समय 17 हजार फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा-2 चोटी पर हिमस्खलन की चपेट पर्वतारोहियों का एक दल में आ गया था।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकले नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के दल में से 29 सदस्य रविवार को डोकराणी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हो गए थे। इनमें से अब तक 26 के शव बरामद किए जा चुके हैं। आज शुक्रवार को 7 और पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए हैं। अभी 3 पर्वतारोही लापता चल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू टीम को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Uttarkashi Avalanche: Toll rises to 26 with recovery of 7 more bodies