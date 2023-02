वैलेंटाइन डे कल, पार्क, होटल और पार्लरों में प्रेमी जोड़ों की तलाश करेगी श्रीराम सेना

Submitted by:

Valentine's Day: प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे कल है। इस दिन युवा दिल न केवल प्यार का इजहार करते हैं बल्कि अपने प्रेमी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते है। वैलेंटाइन डे पर पार्क, होटल, पार्लर सहित अन्य जगहों पर प्रेमी जोड़ों की भीड़ रहती है। लेकिन बीते कुछ साल से कुछ हिंदूवादी संगठन वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। इस बार भी हिंदूवादी संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है।

Valentine's Day: Sriram Sena will search lovers couples in parks, hotels and parlors