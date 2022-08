'मुफ़्त की रेवड़ी' पर अपनी ही सरकार को वरुण गांधी ने घेरा, डिफॉल्टरों की लिस्ट शेयर कर पूछा- सरकारी खजाने पर पहले किसका हक?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को मुफ्त का ‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर बयान देते हुए इसे देश के लिए घातक बताया था। वहीं इसी एक मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ‘रेवड़ी कल्चर’ को रोकने के बारे में जिक्र किया था। अब BJP सांसद वरुण गांधी ने डिफॉल्टरों की लिस्ट शेयर करते हुए इसको लेकर निशाना साधा है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से BJP के सांसद वरुण गांधी ने ‘रेवड़ी कल्चर’ का जिक्र करते हुए अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए डिफॉल्टरों की लिस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर ‘धन्यवाद’ की आकांक्षा रखता है। वही सदन बताता है कि 5 सालों में भ्रष्ट धनपशुओं का 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन माफ हुआ है। ‘मुफ्त की रेवड़ी’ लेने वालों में मेहुल चोकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। इसके बाद उन्होंने आगे पूछा कि सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है?

