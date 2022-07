भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में देखते ही देखते धंस गई सड़क, कांग्रेस ने कहा 'गुजरात में विकास की बाढ़'

गुजरात में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, इसी बीच अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते सड़क धंस जाती है। इसके बाद इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस निशाना साधा और इसे 'गुजरात में विकास की बाढ़' बताया।

गुजरात में पूरे प्रदेश में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिले बाढ़ कहर झेल रहे हैं। पूरे राज्य में बारिश से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। वहीं 14 हजार से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसी बीच अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके से एक चौकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क के बीचों-बीच का हिस्सा देखते ही देखते धंस जाता है। राहत की बात यह है कि सड़क पर हल्का गड्ढा होते ही आवाजाही रो दी गई थी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा होने से टल गया।

After heavy rains, a road collapsed in Ahmedabad's Vastral area, Congress said 'flood of development in Gujarat'