Vice President Election : उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर BJP आज करेगी बड़ी बैठक, ये नाम हैं रेस में

Vice Presidential election 2022: आज बीजेपी अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विचार-विमर्श के बाद फाइनल मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है इस बार भी बीजेपी अपनी घोषणा से सभी को चौंकाने वाली है।

राष्ट्रपति उम्मीदवार फाइनल करणए के बाद अब बीजेपी उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही है। इसी संबंध में आज बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है । इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों से समर्थन की उम्मीद कर रही है। हालांकि, फाइनल नाम सामने आने के बाद ही BJD और YSR जैसे दलों का रुख भी स्पष्ट हो सकेगा।

