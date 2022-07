Vice Presidential Poll: तो इस वजह से नाराज है ममला बनर्जी ! जानिए क्यों मार्गरेट अल्वा को वोट नहीं देना चाहती टीएमसी ?

Vice Presidential Poll: 18 जुलाई को 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने राजस्थान व उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल मर्गरेट अल्वा को विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव चुना गया। इस निर्णय के दौरान आम आदमी पार्टी और टीएमसी की ओर से कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। इसके बाद टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली है।

Vice Presidential Poll: विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को लेकर विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है। पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में व्यापक स्तर पर हुई क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी एकजुटता के दावों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। वहीं अब विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर विपक्षी एकता में फूट पड़ने के चर्चे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममला बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है। ममला बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा को क्यों नहीं वोट करना चाहती है इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रॉयन ने पर्दा उठाया।

