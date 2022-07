ममता बनर्जी से बिना पूछे प्रत्याशी घोषित करना पड़ा भारी, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे TMC के सांसद

राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी उपराष्ट्रपति चुनाव की है। जिसके लिए एनडीए और विपक्षी दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस बीच विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से दूर रहने का निर्णय किया है।

Vice Presidential polls TMC MPs will not be Present in Voting