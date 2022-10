राहुल गांधी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा- 'नफरत की लंका जले, अहंकार के रावण का हो अंत'

राहुल गांधी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वह लगातार मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते रहते हैं।

देशभर में आज दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा "सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक-पर्व विजयादशमी की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम व सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए।"

Rahul Gandhi congratulated the countrymen on Dussehra, said -burn lanka of hate