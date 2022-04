सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या था जिससे हुबली में भड़की हिंसा, 12 पुलिसकर्मी हुए घायल, शहर में 144 लागू

Violence in Hubballi: कर्नाटक के हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

देश में हनुमान जयंती के अवसर पर कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। दिल्ली के जहांगीर पूरी, अरुणाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के हुबली से भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। यहाँ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि आधी रात को पुलिस थाने का घेराव कर खूब पत्थरबाजी की। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति अब पुलिस के नियंत्रण में है और हुबली शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

